На попередження про "мінування" негайно відреагували поліціянти, кінологи, вибухотехніки та слідчі. Вони одразу прибули на місце для рятувальної операції.

Актуально У Києві та Броварах знову "замінували" всі школи

Малий "мінер"

Зрештою під час перевірки фахівці не знайшли жодного вибухонебезпечного предмету.

Вони ретельно обстежили як саму будівлю освітнього закладу, так і територію навколо.

Згодом правоохоронці з'ясували, що виклик їм надійшов від 7-річного учня цієї школи.

У своє виправдання дитина заявила, що хотіла так пожартувати.



Школу "замінував" 7-річний учень / Фото поліції Київської області



Правоохоронцям надійшов виклик про загрозу вибуху в приватній школі / Фото поліції Київської області



Після ретельної перевірки поліція не виявила жодного вибухового пристрою / Фото поліції Київської області

Попередження для батьків

За свою витівку хлопчик відбувся лише профілактичною бесідою. Що ж до відповідальності, то її перед законом нестимуть батьки школяра.

Скориставшись нагодою, поліція закликала дорослих приділяти більше уваги вихованню своїх дітей. Крім того, батьків попросили пояснювати, що такі жарти – неприпустимі.

Адже поки правоохоронці та рятувальники шукають вигадану "вибухівку", хтось може потребувати реальної допомоги.