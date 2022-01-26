На предупреждение о "минировании" немедленно отреагировали полицейские, кинологи, взрывотехники и следователи. Они сразу прибыли на место для спасательной операции.

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Маленький "минер"

В конце концов во время проверки специалисты не нашли ни одного взрывоопасного предмета.

Они тщательно обследовали как само здание образовательного учреждения, так и территорию вокруг.

Впоследствии правоохранители выяснили, что вызов им поступил от 7-летнего ученика этой школы.

В свое оправдание ребенок заявил, что хотел так пошутить.

Школу "заминировал" 7-летний ученик / Фото полиции Киевской области

Правоохранителям поступил вызов об угрозе взрыва в частной школе / Фото полиции Киевской области

После тщательной проверки полиция не обнаружила ни одного взрывного устройства / Фото полиции Киевской области

Предупреждение для родителей

За свою выходку мальчик отделался лишь профилактической беседой. Что же касается ответственности, то ее перед законом будут нести родители школьника.

Воспользовавшись случаем, полиция призвала взрослых уделять больше внимания воспитанию своих детей. Кроме того, родителей попросили объяснять, что такие шутки недопустимы.

Ведь пока правоохранители и спасатели ищут вымышленную "взрывчатку", кто-то может нуждаться в реальной помощи.