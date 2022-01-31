Как сообщили в полиции Киева в комментарии 24 канала, в сообщении аноним угрожал взрывами на Центральном железнодорожном вокзале, в аэропорту "Киев", а также в ряде школ города. Проводили ли эвакуацию в учебных заведениях, пока неизвестно.

Смотрите также В Броварах в очередной раз "заминировали" школы и торговые центры

"Жуляны" и железнодорожный вокзал работают в штатном режиме.

Проверка может длиться долго

Информацию о закладке взрывчатки неизвестный направил утром 31 января, после чего на указанные им объекты выехали профильные специалисты.

Кинологи, взрывотехники, спасатели ГСЧС и работники скорой обследуют помещение. По состоянию на 12:30 никаких опасных вещей эксперты не нашли.

В полиции столицы не сообщили, какое количество школ якобы заминировали, однако отметили, что правоохранители действуют по специально разработанному механизму.

Поскольку взрывотехникам нужно провести проверки объектов, осмотр помещений может занять немало времени.

По данным "Сегодня", традиционную эвакуацию из-за "заминирования" на железнодорожном вокзале не проводят. Кроме того, внутри помещения даже не увеличили количество нарядов правоохранителей.

Смотрите видео с железнодорожного вокзала в Киеве, который якобы заминировали:

Псевдоминеры сбавляют темп

Согласно официальной статистике СБУ, в течение 2021 года по всей Украине получили более 1000 сообщений о фейковых минированиях. 300 лиц из таких "шутников" уже удалось установить. Впрочем, 2022 год начался с очень мощной волны сообщений о взрывчатке. Только за неполный январь телефонные террористы более 200 раз сообщили правоохранителям о минировании.

Эксперты утверждают, что массовые сообщения о предполагаемых терактах являются элементом гибридной агрессии России.