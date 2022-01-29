Шахрай розміщував оголошення на сайтах знайомств, вказуючи, що він дівчина. На цій схемі підступно й виманював гроші.
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Жертви купували квитки і втрачали гроші
Переписуючись із жертвою, зловмисник пропонував разом піти у кіно, на концерт чи в театр. Щоб буцімто купити квитки на подію, відправляв у месенджері посилання на фішинговий сайт з продажу онлайн-квитків.
Коли потерпілі їх купували, то заповнювали форму, зазначаючи реквізити своїх банківських карток. Так зловмисник отримав доступ до персональних даних та приватної інформації щодо банківських карток постраждалих. Тоді він за допомогою різних платіжних систем перераховував гроші на свої рахунки.
Зловмисник виманював гроші злочинним шляхом / Фото Нацполіції
Правоохоронці обшукали помешкання чоловіка та вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Порушили кримінальну справу про шахрайство.
Останні випадки шахрайства в Україні
- Школяра з Дніпра ледь зухвало не ошукав шахрай. Він працював за спланованою схемою, від якої може постраждати кожна людина. Сказав, що помилково поповнив рахунок на телефоні і гроші треба повернути.
- Також харківські правоохоронці викрили групу осіб, які шантажували мешканців квартири. Вони вимагали в них гроші та погрожували.
- Поліцейські Києва затримали учасників злочинного угруповання, які займалися махінаціями, видаючи їх під виглядом інвестування. Зловмисники обіцяли клієнтам надприбутки, однак фактично лише розподіляли кошти між собою.