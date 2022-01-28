За версією слідства, ще в липні 2021 року харків'янка довірила свою квартиру 30-річному місцевому жителю. На той момент там проживали родичі жінки.

Зверніть увагу Поліцейський жорстко вимагав гроші в підлітка з Харківщини: ДБР має докази

Вимагання та погрози

Харків'янин вирішив погрожувати родичам власниці квартири. До справи він залучив свого 51-річного дядька та його 44-річну дружину.



Житель Харкова вимагав гроші в квартирантів / Фото Нацполіції

Разом вони постійно приходили до квартирантів та вимагали 10 тисяч доларів. У іншому випадку, погрожували підселити до них хворих людей або аморальних осіб.



До вимагання харків'янин залучив дядька і його дружину / Фото Нацполіції

Коли родичі власниці зазначили, що стільки грошей не мають, зловмисники дали їм добу на пошук виходу із ситуації. Родина вирішила тимчасово переїхати в інше місце.



Постраждалим довелося на кілька місяців переїхати / Фото Нацполіції

За кілька місяців люди повернулися до квартири. До них одразу навідалися шантажисти й знову почали вимагати гроші.

Підозра у вимаганні

Наступного дня постраждалі таки віддали вимагачам частину грошей – 1,3 тисячі доларів. Ще через день пообіцяли передати іншу суму.

Вже 27 січня усіх трьох зловмисників викрили. Їм повідомили про підозру у вимаганні. Тоді ж вдома у фігурантів справи здійснили обшуки та виявили речові докази.



Вдома у фігурантів справи здійснили санкціоновані обшуки / Фото Нацполіції

За вчинене, жителям Харкова загрожує до 7 років за ґратами. Суд має обрати для них запобіжний захід, досудове розслідування триває.

Здирництво у Києві

Днями у Києві викрили зловмисників, які вимагали в підприємця повернути борг, якого не існує. За 30 тисяч доларів чоловіку та його близьким погрожували розправою.

Шахраїв вирішили спіймати на живця. Першу частину суми бізнесмен віддав злочинцям 24 січня. Після отримання грошей, їх затримали правоохоронці.

Двом чоловікам інкримінують вимагання за попередньою змовою. Якщо чоловіків визнають винними, їх можуть позбавити волі на 7 років.

Скільки коштуватиме долар до 2024 року: дивіться відео