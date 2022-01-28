По версии следствия, еще в июле 2021 года харьковчанка доверила свою квартиру 30-летнему местному жителю. На тот момент там проживали родственники женщины.

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Вымогательство и угрозы

Харьковчанин решил угрожать родственникам владелицы квартиры. К делу он привлек своего 51-летнего дядю и его 44-летнюю жену.



Житель Харькова вымогал деньги у квартирантов / Фото Нацполиции

Вместе они постоянно приходили к квартирантам и требовали 10 тысяч долларов. В противном случае, угрожали подселить к ним больных людей или аморальных лиц.



К вымогательству харьковчанин привлек дядю и его жену / Фото Нацполиции

Когда родственники владелицы отметили, что столько денег не имеют, злоумышленники дали им сутки на поиск выхода из ситуации. Семья решила временно переехать в другое место.



Пострадавшим пришлось на несколько месяцев переехать / Фото Нацполиции

Через несколько месяцев люди вернулись в квартиру. К ним сразу наведались шантажисты и снова начали требовать деньги.

Подозрение в вымогательстве

На следующий день пострадавшие все же отдали вымогателям часть денег – 1,3 тысячи долларов. Еще через день пообещали передать другую сумму.

Уже 27 января всех троих злоумышленников разоблачили. Им сообщили о подозрении в вымогательстве. Тогда же дома у фигурантов дела провели обыски и обнаружили вещественные доказательства.



Дома у фигурантов дела осуществили санкционированные обыски / Фото Нацполиции

За содеянное жителям Харькова грозит до 7 лет за решеткой. Суд должен избрать для них меру пресечения, досудебное расследование продолжается.

Вымогательство в Киеве

На днях в Киеве разоблачили злоумышленников, которые требовали у предпринимателя вернуть долг, которого не существует. За 30 тысяч долларов мужчине и его близким угрожали расправой.

Мошенников решили поймать на живца. Первую часть суммы бизнесмен отдал преступникам 24 января. После получения денег их задержали правоохранители.

Двум мужчинам инкриминируют вымогательство по предварительному сговору. Если мужчин признают виновными, их могут лишить свободы на 7 лет.

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