24 января потерпевший отдал фигурантам уголовного производства первую часть суммы, после чего полицейские задержали злоумышленников. Досудебное расследование преступления продолжается.
Смотрите также Полицейский жестко вімогал деньги у подростка с Харьковщины: ГБР имеет доказательства
Деятельность группировки квалифицировали как вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Могут посадить на 7 лет
- По данным следствия, двое мужчин решили заработать вымогательством и обнаружили состоятельного работника отрасли IT.
- Злоумышленники начали угрожать потерпевшему и говорили, что он им якобы должен 30 тысяч долларов.
- Если мужчина не отдаст деньги, вымогатели обещали жестоко расправиться с ним и членами его семьи.
- Понимая, что угрозы вполне реальны, предприниматель согласился уплатить злоумышленникам денежные средства и распределить их на три платежа.
Когда мужчина передал своим мучителям 10 тысяч долларов, их задержали. В прокуратуре Киева говорят, что для разоблачения членов группировки пришлось проводить спецоперацию. В настоящее время им уже сообщили о подозрении в совершении преступления.
Если мужчин признают виновными, им грозит от 3 до 7 лет заключения.
Случаи вымогательств участились
В последнее время сообщения о попытках выбивания несуществующих долгов у бизнесменов поступают от полиции все чаще. Так, 24 января в полиции и СБУ рассказали о разоблачении преступной группировки, которая требовала от киевлянина 1 миллион гривен. При получении части несуществующего долга правоохранители задержали гражданина Грузии.