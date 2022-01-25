24 января потерпевший отдал фигурантам уголовного производства первую часть суммы, после чего полицейские задержали злоумышленников. Досудебное расследование преступления продолжается.

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Деятельность группировки квалифицировали как вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Могут посадить на 7 лет

По данным следствия, двое мужчин решили заработать вымогательством и обнаружили состоятельного работника отрасли IT.

Злоумышленники начали угрожать потерпевшему и говорили, что он им якобы должен 30 тысяч долларов.

Если мужчина не отдаст деньги, вымогатели обещали жестоко расправиться с ним и членами его семьи.

Понимая, что угрозы вполне реальны, предприниматель согласился уплатить злоумышленникам денежные средства и распределить их на три платежа.

Когда мужчина передал своим мучителям 10 тысяч долларов, их задержали. В прокуратуре Киева говорят, что для разоблачения членов группировки пришлось проводить спецоперацию. В настоящее время им уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Если мужчин признают виновными, им грозит от 3 до 7 лет заключения.

Случаи вымогательств участились

В последнее время сообщения о попытках выбивания несуществующих долгов у бизнесменов поступают от полиции все чаще. Так, 24 января в полиции и СБУ рассказали о разоблачении преступной группировки, которая требовала от киевлянина 1 миллион гривен. При получении части несуществующего долга правоохранители задержали гражданина Грузии.