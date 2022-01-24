О преступлении правоохранители узнали от самого потерпевшего, частного предпринимателя. Мужчина рассказал им, что банда злоумышленников требует от него 1 миллион долларов, которые он якобы должен. На самом же деле никаких долгов у пострадавшего не было.

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Сотрудники СБУ и полицейские задокументировали, что злоумышленники постоянно угрожали мужчине и его близким.

Устроили контролируемую передачу денег

Члена группировки задержали с поличным / Фото полиции Киева

Члены организованной группировки обещали убить как самого предпринимателя, так и членов его семьи. Они настаивали на том, что потерпевший якобы должен заплатить миллион долларов в пользу преступного сообщества, якобы контролируемого вором в законе.

Бизнесмен в ходе переговоров с членами группировки под контролем полиции согласился передать одному из злоумышленников часть суммы.

На днях потерпевший передал иностранцу 70 тысяч долларов. Сразу после этого бойцы "Альфа" задержали вымогателя.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении вымогательства в особо крупных размерах, совершенного организованной группой. Фигуранта производства посадили под стражу без возможности выйти после внесения залога.

Стражи порядка пытаются установить других участников преступления и задержать их. Согласно Уголовному кодексу, членам группировки грозит до 12 лет тюрьмы.