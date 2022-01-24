Про злочин правоохоронці дізналися від самого потерпілого, приватного підприємця. Чоловік розповів їм, що банда зловмисників вимагає від нього 1 мільйон доларів, які він буцімто винен. Насправді ж жодних боргів у постраждалого не було.
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Працівники СБУ та поліцейські задокументували, що зловмисники постійно погрожували чоловіку та його близьким.
Влаштували контрольовану передачу грошей
Члена угруповання затримали на гарячому / Фото поліції Києва
- Члени організованого угруповання обіцяли вбити як самого підприємця, так і членів його сім'ї. Вони наполягали на тому, що потерпілий нібито має сплатити мільйон доларів на користь злочинної спільноти, яку нібито контролює злодій у законі.
- Бізнесмен під час перемовин з членами угруповання під контролем поліції погодився передати одному зі зловмисників частину суми.
- Днями потерпілий передав іноземцю 70 тисяч доларів. Одразу після цього бійці "Альфи" затримали здирника.
Наразі затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні вимагання в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою. Фігуранта провадження посадили під варту без можливості вийти після внесення застави.
Правоохоронці намагаються встановити інших учасників злочину та затримати їх. Згідно з Кримінальним кодексом, членам угруповання загрожує до 12 років ув'язнення.