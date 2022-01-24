Вкрав 120 тисяч доларів з суду: у Львові поліція затримала 28-річного червоноградця

Чоловік проник лише в один кабінет. Там він викрав із сейфа чималу суму.

До теми Викрали 120 тисяч доларів: ЗМІ оприлюднили подробиці пограбування суду у Львові

Зловмисник пограбував суд

Правоохоронцям 18 січня надійшло повідомлення про крадіжку з приміщення Західного господарського апеляційного суду. За словами заявника, із сейфа, розташованого в одному з кабінетів, викрали значну суму грошей. У поліції не повідомили, скільки саме готівки вкрали, однак, за інформацією ЗМІ, із сейфа зникло 120 тисяч доларів.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що зловмисник проник у приміщення через вікно на 2 поверсі будівлі. До розшуку грабіжника залучили оперативників кримінальної поліції, карного розшуку та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини.

Поліцейські з'ясували, що до пограбування, ймовірно, причетний 28-річний житель Червонограда. Раніше його неодноразово притягали до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки.



Поліція затримала ймовірного грабіжника / Фото поліції Львівщини

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Чоловікові загрожує в'язниця

Правоохоронці 23 січня затримали чоловіка. Під час обшуків вони вилучили у нього речові докази, які підтверджують причетність до пограбування.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "крадіжці". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.