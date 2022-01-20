Натомість у суді закликали ЗМІ не перекручувати інформацію. Адже, за їхніми словами, із сейфа зникло особисте майно, вказане у декларації.

До теми У Львові пограбували апеляційний господарський суд

Грабіжник викрав 120 тисяч доларів

У Львові пограбували Західний апеляційний господарський суд. Він розміщений на вулиці Личаківській в будинку №81. За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент трапився приблизно о 5:00 19 січня. Правоохоронці розповіли, що зловмисник обікрав один із кабінетів, проте розповідати деталі справи відмовилися.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або яка завдала значної шкоди потерпілому". Зловмиснику загрожує від 3 до 6 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять розслідування та намагаються знайти злочинця.

Місцева журналістка з власних джерел у поліції довідалася, що грабіжник заліз до суду ґратами на вікні першого поверху. Після цього він розбив вікно на другому поверсі та пробрався у приміщення. Там він вкрав із сейфа 120 тисяч доларів. Чоловік проникав у кабінет з тильного боку будівлі. Цей факт зафіксували відеокамери.

Грабіжник перебував у приміщенні не більше ніж 8 хвилин. Сигналізації у суді немає, а охорона нічого не чула та не бачила. Журналістка зауважила, що злочин, ймовірно, добре спланували.

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У суді прокоментували пограбування

За інформацією ЗМІ, суддя пояснила, що вкрали не її власні гроші. Їх нібито дала на зберігання подруга, яка поїхала за кордон на відпочинок. Згодом жінка планувала покласти їх у банк.

У пресслужбі суду вже прокоментували цей інцидент. Там розповіли, що пограбування трапилося в ніч на 18 січня.

Невідомою особою здійснено проникнення в службове приміщення Західного АГС та крадіжка особистого майна, яке зазначене у декларації про майновий стан і доходи. За фактом проникнення поліцією відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство,

– додали у суді.

Пресслужба попросила журналістів "не перекручувати інформацію". Про результати розслідування обіцяли повідомити додатково.