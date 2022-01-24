Мужчина проник только в один кабинет. Там он похитил из сейфа большую сумму.

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Злоумышленник ограбил суд

Правоохранителям 18 января поступило сообщение о краже из помещения Западного хозяйственного апелляционного суда. По словам заявителя, из сейфа, расположенного в одном из кабинетов, была похищена значительная сумма денег. В полиции не сообщили, сколько именно наличных украли, однако, по информации СМИ, из сейфа исчезло 120 тысяч долларов.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что злоумышленник проник в помещение через окно на 2 этаже здания. В розыск грабителя привлекли оперативников уголовной полиции, уголовного розыска и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.

Полицейские выяснили, что к ограблению, вероятно, причастен 28-летний житель Червонограда. Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за кражи.

Полиция задержала предполагаемого грабителя / Фото полиции Львовской области

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Мужчине грозит тюрьма

Правоохранители 23 января задержали мужчину. Во время обысков они изъяли у него вещдоки, подтверждающие причастность к ограблению.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "краже". Если вину мужчину докажут в суде, ему грозит от 7 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. В настоящее время правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.