Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления. Они пытаются установить личность налетчика.

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Во Львове ограбили хозяйственный апелляционный суд

Ночью 19 января ограбили Западный апелляционный хозяйственный суд. В пресс-службе полиции Львовщины подтвердили эту информацию, однако отказались раскрыть детали дела.

Журналисты узнали, что грабитель разбил окно на первом этаже и залез в помещение суда. Оттуда он похитил лежащие в сейфе деньги. Пока неизвестно, какая именно сумма там была.

На месте происшествия работают правоохранители. В полиции отметили, что следователи уже открыли уголовное производство. В суде комментировать инцидент отказались.

Обратите внимание! Западный апелляционный хозяйственный суд находится на улице Лычаковской, 81. Там рассматривают апелляции из 5 областей Украины – Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой.

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