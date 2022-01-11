Инцидент произошел 10 января в селе Колочава. Правоохранители уже начали следствие.
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Вор подобрал ключ
Мужчина, пытавшийся совершить кражу, сумел подобрать нужный ключ к церкви. Однако, когда вынимал деньги из ящика для пожертвований, его застал священник.
Служитель храма сразу сообщил об инциденте правоохранителям и остался до их приезда с мужчиной, который хотел совершить кражу. Он не решился сбежать.
Мужчина спрятал деньги в кармане
По информации полиции, деньги пытался украсть 37-летний житель села Абрикосовка Херсонской области. Он спрятал похищенное в кармане.
На Закарпатье мужчина хотел ограбить храм / Фото пресс-службы Нацполиции
Известно, что мужчина уже совершал ряд преступлений. Следователи привлекли его к уголовной ответственности по статье о покушении на кражу.
Что ему грозит
Мужчину поместили в следственный изолятор. По информации пресс-службы Нацполиции, ему грозит от 3 до 6 лет заключения.
Другие случаи ограбления церквей
- Во Львовской области в июне задержали мужчину, который обокрал по меньшей мере 8 храмов.
- В Харькове рецидивист ограбил церковь, украв деньги и Псалтырь. Он пытался сбежать по лесополосе, но испугался выстрела правоохранителей.
- В Киевской области грабители в течение месяца обворовывали церковь и дома. Они выносили иконы, подсвечники, кровати и даже разобранные шкафы.
- В Обуховском районе мужчина залез в молитвенный дом и вынес из него музыкальную колонку, скрипку, кофемашину и строительный миксер.