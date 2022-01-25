24 січня потерпілий віддав фігурантам кримінільного провадження першу частину суми, після чого поліцейські затримали зловмисників. Досудове розслідування правопорушення продовжується.
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Діяльність угруповання кваліфікували як вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Можуть посадити на 7 років
- За даними слідства, двоє чоловіків вирішили заробити здирництвом та знайшли заможного працівника галузі IT.
- Зловмисники почали погрожувати потерпілому та казали, що він їм нібито винен 30 тисяч доларів.
- Якщо чоловік не віддасть гроші, здирники обіцяли жорстоко розправитися з ним та членами його родини.
- Розуміючи, що погрози цілком реальні, підприємець погодився сплатити зловмисникам кошти та розподілити їм на три платежі.
Коли чоловік передав своїм мучителям 10 тисяч доларів, їх затримали. У прокуратурі Києва кажуть, що для викриття членів угруповання довелося проводити спецоперацію. Наразі їм вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.
Якщо чоловіків визнають винними, їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.
Випадки вимагань почастішали
Останнім часом повідомлення про спроби вибивання неіснуючих боргів у бізнесменів надходять від поліції дедалі частіше. Так, 24 січня у поліції та СБУ розповіли про викриття злочинного угруповання, яке вимагало від киянина 1 мільйон гривень. Під час отримання частини неіснуючого боргу правоохоронці затримали громадянина Грузії.