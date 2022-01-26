Співробітники Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу з підробки документів про щеплення від COVID-19. Депутат-організатор нелегального бізнесу був директором "Центру первинної медико-санітарної допомоги" у Харківській області.

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Підробка COVID-сертифікатів

Зловмисники масово підробляли сертифікати про вакцинацію і довідки про негативні ПЛР-тести. Харківському депутату допомагали 2 жінки з Луганщини, які працювали в приватній компанії з працевлаштування за кордоном.

Фейкові документи пропонували своїм клієнтам у "пакеті" разом із працевлаштуванням. За "правдивість" сертифікатів відповідав депутат.

Зверніть увагу! Зловмисники вносили неправдиву інформацію в базу даних eHealth. За послугу брали 2,2 тисячі гривень.

Правопорушники збували несправжні документи у Харківській, Луганській, Полтавській та Київській областях. За місяць горе-бізнесмени заробляли понад 100 тисяч гривень.

Кримінал за фейкові документи

Працівники поліції та СБУ зафіксували 8 випадків продажу підроблених сертифікатів вакцинації. Під час розслідування здійснили низку обшуків у офісах на Харківщині та Луганщині.



Депутат з Харківської області організував збут фейкових COVID-сертифікатів / Фото СБУ

Правоохоронці знайшли документи та інші докази протиправної діяльності угруповання. Усім трьом планують оголосити підозру щодо порушення санітарних норм та службового підроблення.

Слідчі дії тривають. Зловмисникам загрожує штраф або обмеження волі до 3 років, а також відсторонення від посад.

Шахрайство в Києві

Аналогічну групу лікарів-шахраїв викрили на початку січня у Києві. Працівники столичної лікарні продавали підроблені сертифікати вакцинації та довідки про негативний ПЛР-тест за 4 – 6 тисяч гривень.



До шахрайської схеми долучилися працівники лікарні / Фото Київської міської прокуратури

Кожен із 3 фігурантів оборудки виконував свою роль. Один – шукав клієнтуру, інший вносив дані до електронної системи, а третій – збирав гроші.

Злочинців викрили правоохоронці. Вдома в учасників схеми виявили 1,8 мільйона гривень.

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