Шахрайську схему організували лікарі та інші співробітники однієї зі столичних лікарень. За свої послуги зловмисники просили у "клієнтів" 4 – 6 тисяч гривень.

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У схемі брали участь лікарі та співроітники лікарні / Фото Київської міської прокуратури

У кожного була роль

Схема працювала таким чином, що кожен з її учасників відповідав за певну частину оборудки. Так, один шахрай займався пошуком "клієнтури", прийомом заявок від них та передачею інформації безпосередньо медикам.

Інший вносив дані про вигадану вакцинацію до електронної системи eHealth, з якою інформація підтягувалася в застосунок Дія.

Третій зловмисник був "гаманцем" угруповання – на його рахунок перераховулися кошти, які потім переводилися в готівку і ділилися між усіма хабарниками.



У шахраїв знайшли 1,8 мільйона гривень / Фото Київської міської прокуратури

Промисел горе-лікарів закінчився обшуками

Зрештою злочинну діяльність шахраїв припинили правоохоронці. Вони провели у лікарні та вдома у підозрюваних обшуки і вилучили підробні документи, а також 1,8 мільйона гривень. Наразі слідство триває.



Під час обшуків у зловмисників вилучили підробні документи та гроші / Фото Київської міської прокуратури

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