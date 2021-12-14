Незаконна схема діяла у Києві. Це найбільша в Україні мережа з виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію в Україні.

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Схему організували двоє чоловіків

За даними слідства, незаконну схему організували двоє киян. Також до цієї оборудки були залучені керівники кількох лікарень та 6 сімейних лікарів з різних міст України.

За гроші лікарі вносили дані "клієнтів" в електронну систему eHealth, щоб вони могли отримати сертифікат в Дії. Щоб передати документи лікарям, організатори схеми використовували посередників.

Зараз правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу усім учасникам схеми.

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