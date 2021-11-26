Майже 4 500 охочих встигли скористатись послугами з підробки документів. Однак відомості про цих клієнтів врахують прикордонники, аби виявити підробки на пунктах пропуску через кордон.
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У банди провели 7 обшуків
Коштували такі послуги від 500 до 2500 гривень. Вартість підробного сертифіката залежала від того, чи хоче клієнт внести відомості до електронної системи, аби потім він з'явився в додатку "Дія". Водночас виготовлення фейкових документів банда рекламувала здебільшого у соцмережах.
Клієнтську базу візьмуть до уваги прикордонники / Фото Державна прикордонна служба України
У фігурантів справи оперативники провели 7 обшуків за місцями проживання та у їхніх авто. Вони виявили та вилучили:
- комп'ютерну техніку, на якій були бланки та міжнародні сертифікати про вакцинацію українського та словацького зразків зі згенерованими QR-кодами;
- бланки негативних ПЛР-тестів, готові для внесення змін та друку;
- мобільні телефони;
- жорсткі диски;
- печатки;
- незаповнені аркуші з проставленими печатками;
- близько тисячі незаповнених номерних страхових бланків з відбитками печаток та підписами.
Зараз правоохоронці встановлюють працівників пунктів вакцинації, які вносили фейкові відомості про вакцинацію до електронної бази системи охорони здоров'я. Слідчі дії тривають.
Фейкові сертифікати вакцинації: останні викриття
- Правоохоронці Вінниччини виявили групу лікарів, працівників туристичних агенцій та посередників, які торгували підробленими COVID-сертифікатами. Злочинці вносили необхідну інформацію до електронної системи охорони здоров'я.
- Водночас на Рівненщині правоохоронці викрили групу осіб, які займалися підробкою сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Також вони виготовляли негативні ПЛР-тести та міжнародні свідоцтва.
- Крім того, у Києві правоохоронці викрили лікарку, яка підробляла сертифікати про вакцинацію. За таку "послугу" вона просила 4 000 гривень.