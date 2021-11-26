Майже 4 500 охочих встигли скористатись послугами з підробки документів. Однак відомості про цих клієнтів врахують прикордонники, аби виявити підробки на пунктах пропуску через кордон.

До теми Скільки підроблених сертифікатів вакцинації уже виявили в Україні

У банди провели 7 обшуків

Коштували такі послуги від 500 до 2500 гривень. Вартість підробного сертифіката залежала від того, чи хоче клієнт внести відомості до електронної системи, аби потім він з'явився в додатку "Дія". Водночас виготовлення фейкових документів банда рекламувала здебільшого у соцмережах.



Клієнтську базу візьмуть до уваги прикордонники / Фото Державна прикордонна служба України

У фігурантів справи оперативники провели 7 обшуків за місцями проживання та у їхніх авто. Вони виявили та вилучили:

комп'ютерну техніку, на якій були бланки та міжнародні сертифікати про вакцинацію українського та словацького зразків зі згенерованими QR-кодами;

бланки негативних ПЛР-тестів, готові для внесення змін та друку;

мобільні телефони;

жорсткі диски;

печатки;

незаповнені аркуші з проставленими печатками;

близько тисячі незаповнених номерних страхових бланків з відбитками печаток та підписами.

Зараз правоохоронці встановлюють працівників пунктів вакцинації, які вносили фейкові відомості про вакцинацію до електронної бази системи охорони здоров'я. Слідчі дії тривають.

Фейкові сертифікати вакцинації: останні викриття