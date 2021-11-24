Ціна за "фальшивку" становила від 1 500 гривень до 200 євро. Документи використовували й для виїзду за кордон.
До теми "Друзі коронавірусу": в Україні судитимуть фігурантів справ про фейкові сертифікати вакцинації
Групу зловмисників вдалося викрити під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів кримінального провадження.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 94 підроблені міжнародні сертифікати про вакцинацію, які підлягали збуту, бланки негативних ПЛР-тестів, "чорнову" бухгалтерію, мокрі печатки медзакладів і лікарів та поліграфічне обладнання.
Також на комп'ютерах виявили 100 сертифікатів, які ще не встигли надрукувати та передати "замовникам".
Правоохоронці викрили осіб, які підробляли сертифікати вакцинації / Фото Нацполіції
Крім того, поліція вилучила гроші у різній валюті на загальну суму понад 155 тисяч гривень, отримані злочинним шляхом.
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Наразі правоохоронці з'ясовують обставини злочину та встановлюють інших осіб, які причетні до кримінального правопорушення.
Підробка COVID-сертифікатів: останні новини
- Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич заявила, що в Україні вже вдалося виявити понад 200 тисяч підроблених сертифікатів про вакцинацію.
- На Дніпропетровщині дівчина для міжміської поїздки надрукувала сертифікат на кольоровому папері. Це виявили правоохоронці, які на станції перевіряли документи про вакцинацію.
- У Києві правоохоронці викрили лікарку, яка підробляла COVID-сертифікати. За таку "послугу" вона просила 4 тисячі гривень.