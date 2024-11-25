Майкл Волц розповів, що Дональда Трампа "надзвичайно непокоїть кровопролиття", яке триває внаслідок війни Росії проти України. Про це пише 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Потрібно випередити ескалацію

Волц наголосив, що Трамп чітко говорить про необхідність завершити цей конфлікт. За його словами, Трампа непокоїть ескалація у війні. Зокрема, він вважає ескалацією залучення військових КНДР, дозвіл США та союзників Україні бити по цілях в Росії та удар Росії експериментальною зброєю по Дніпру.

Волц вважає, що потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не відповідати на неї.

Потрібно розмовляти про те, хто буде за цим столом перемовин, який чином долучити обидві сторони до столу перемовин і якими будуть рамки цієї угоди,

– пояснив він.

Крім цього, він прокоментував надання Україні протипіхотних мін та назвав це кроком до захисту.