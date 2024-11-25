Майкл Волц рассказал, что Дональда Трампа "чрезвычайно беспокоит кровопролитие", которое продолжается в результате войны России против Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Нужно опередить эскалацию

Волц отметил, что Трамп четко говорит о необходимости завершить этот конфликт. По его словам, Трампа беспокоит эскалация в войне. В частности, он считает эскалацией привлечения военных КНДР, разрешение США и союзников Украины бить по целям в России и удар России экспериментальным оружием по Днепру.

Волц считает, что нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не отвечать на нее.

Нужно разговаривать о том, кто будет за этим столом переговоров, каким образом привлечь обе стороны к столу переговоров и какими будут рамки этого соглашения,

– пояснил он.

Кроме этого, он прокомментировал предоставление Украине противопехотных мин и назвал это шагом к защите.