Про це стало відомо під час селекторної наради, яка пройшла під головуванням прем'єра Дениса Шмигаля. На ній обговорили протидію поширенню COVID-19 на території країни.
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За підсумками зібрання глава уряду України дав завдання опрацювати питання посилення контролю за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів.
Шмигаль доручив посилити контроль за перевіркою COVID-сертифікатів / Фото Урядового порталу
Поліція проводить перевірки
Унаслідок рейдів Національної поліції минулого тижня:
- наразі у роботі перебувають ще кілька десятків справ;
- проведено 13 обшуків у туристичних агенціях;
- направили документи про підозру 15 медичних працівників у вчиненні 38 кримінальних правопорушень.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- захворіли 3 340 407 осіб;
- одужали 2 773 490 людей;
- померли 81 598 пацієнтів.