Коли області перестануть бути "червоними"
Третій тиждень поспіль фіксують тижневе зменшення кількості нових хворих на коронавірус, а також показник госпіталізації. Про це Віктор Ляшко сказав на брифінгу 22 листопада.
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За карантинними індикаторами Луганська і Львівська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання державної комісії із Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,
– наголосив Ляшко.
Зауважимо, 19 листопада очільник МОЗ казав, що Україна минула пік третьої хвилі пандемії. За останні 11 тижнів медики вперше 2 тижні поспіль зафіксували зниження кількості нових хворих, госпіталізацій та летальних наслідків. Однак Ляшко закликав не розслаблятися, оскільки повторний спалах може розпочатися в будь-який момент.
Ситуація з коронавірусом в Україні: останні новини
- В Україні вже кілька днів поспіль кількість одужалих від COVID-19 перевищує показник нових хворих. Так, за добу 21 листопада вірус підхопили 7 464 людини, серед них 579 – діти.
- Також відомо, що 10 540 хворих одужали, а 326 – на жаль, померли.
- Найбільше заражень коронавірусом виявили у Дніпропетровській області – 864.
- Водночас темпи вакцинації сповільнилися. За добу щепилися менше ніж 100 тисяч людей. Більшість з них повернулися по другу дозу.
- Наразі у червоній зоні перебувають 19 областей України. Мер Києва Віталій Кличко анонсував, що незабаром у столиці можуть послабити обмеження.