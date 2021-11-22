Про вирівнювання ситуації свідчить те, що наразі в Києві заповненість ліжок у лікарнях знизилася до 58%, а ліжок із киснем – до 61%.

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Рятує вакцинація

Кличко розповів, що розв'язанню COVID-кризи значно сприяла вакцинація. Наразі уже більше ніж кожен другий киянин пройшов процедуру щеплення – це 2,7 мільйона людей. За його словами, 1,2 мільйона отримали обидві дози вакцини, а 1,5 мільйона – одну дозу.

Ми зараз маємо позитивну динаміку, і я сподіваюся, тримаю кулаки – якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми можемо вийти з червоної зони, перейти в помаранчеву. Але, тим не менш, це не має давати нам думати, що можна розслаблятися. Хвороба ще є,

– сказав мер.

Перші послаблення

Починаючи з понеділка, 22 листопада, у столичних школах відновився очний формат навчання. За парти можуть повернутися усі учні. Таке рішення ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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