Когда области перестанут быть "красными"

Третью неделю подряд фиксируют недельное уменьшение количества новых больных коронавирусом, а также показатель госпитализаций. Об этом Виктор Ляшко сказал на брифинге 22 ноября.

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По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Потому на этой неделе будем инициировать заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям,

– подчеркнул Ляшко.

Заметим, 19 ноября глава Минздрава говорил, что Украина миновала пик третьей волны пандемии. За последние 11 недель медики впервые 2 недели подряд зафиксировали снижение количества новых больных, госпитализаций и летальных исходов. Однако Ляшко призвал не расслабляться, поскольку повторная вспышка может начаться в любой момент.

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