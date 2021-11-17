Довідки про вакцинацію підробляла лікарка однієї з поліклінік Дарницького району столиці. Правоохоронці також знайшли спільників жінки, які допомагали їй у фальсифікації COVID-сертифікатів.
До теми Продумала цілу схему: в Одесі лікарка підробляла COVID-сертифікати
"Клієнтів" шукали у телеграмі
Лікарка та її спільники шукали своїх "клієнтів" через анонімний канал у Telegram. Жінка вносила неправдиві дані до системи охорони здоров'я та видавала фальшиві сертифікати вакцинації.
Правоохоронці навідалися з обшуками до лікарки та її спільників. У їхніх помешканнях та на робочих місцях виявили докази злочинів.
Слідчі шукають "клієнтів" лікарки з фальшивими сертифікатами. За несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах та підроблення печаток лікарці та її спільникам загрожує до 5 років ув'язнення.
Гучні випадки підробки сертифікатів про вакцинацію
- У Києві правоохоронці викрили трьох зловмисників, які на орендованій квартирі підробляли сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 та ПЛР-тести.
- В Івано-Франківській та Харківській областях СБУ викрила турфірми, яка фальсифікували COVID-документи.
- Згодом СБУ викрила 3 мережі, які фальсифікували сертифікати про вакцинацію. Зловмисники "обслужили" понад 10 тисяч осіб.
- У кривому Розі 43-річний чоловік у власному гаражі виготовляв фальшиві документи про вакцинацію.