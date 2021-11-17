Справки о вакцинации подделывала врач одной из поликлиник Дарницкого района столицы. Правоохранители также нашли сообщников женщины, которые помогали ей в фальсификации COVID-сертификатов.

К теме Продумала целую схему: в Одессе врач подделывала COVID-сертификаты

"Клиентов" искали в Telegram

Врач и ее сообщники искали своих "клиентов" через анонимный канал в Telegram. Женщина вносила ложные данные в систему здравоохранения и выдавала фальшивые сертификаты вакцинации.

Правоохранители наведались с обысками к врачу и ее сообщникам. В их помещениях и на рабочих местах обнаружили доказательства преступлений.

Следователи ищут "клиентов" врача с фальшивыми сертификатами. За несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах и подделку печатей врачу и ее сообщникам грозит до 5 лет заключения.

Громкие случаи подделки сертификатов о вакцинации