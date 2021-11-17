Чоловік використовував готові бланки та підроблені печатки одного з медичних закладів. Клієнтів шукав на одній із онлайн-дошок оголошень

До теми Ковідна амністія в Україні: чи можна буде уникнути покарання за підробку сертифікатів

Чоловік упродовж місяця продавав підроблені сертифікати, після чого його затримали правоохоронці. Наразі обговорюють питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Що вилучили поліцейські

Печатки з ознаками підробки.

Мобільний телефон та флешку із готовими бланками.

Важливо! За використання підроблених документів про вакцинацію загрожує штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або й обмеження волі до 2 років. Водночас ті, хто підробляє сертифікати, можуть сісти у в'язницю на 5 років.

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