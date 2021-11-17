Мужчина использовал готовые бланки и поддельные печати одного из медицинских учреждений. Клиентов искал на одной из онлайн-досок объявлений

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Мужчина в течение месяца продавал поддельные сертификаты, после чего его задержали правоохранители. Сейчас обсуждают вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Что изъяли полицейские

Печати с признаками подделки.

Мобильный телефон и флешку с готовыми бланками.

Важно! За использование поддельных документов о вакцинации грозит штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет. В то же время те, кто подделывает сертификаты, могут сесть в тюрьму на 5 лет.

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