Мужчина использовал готовые бланки и поддельные печати одного из медицинских учреждений. Клиентов искал на одной из онлайн-досок объявлений

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Мужчина в течение месяца продавал поддельные сертификаты, после чего его задержали правоохранители. Сейчас обсуждают вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Что изъяли полицейские

  • Печати с признаками подделки.
  • Мобильный телефон и флешку с готовыми бланками.

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