За даними слідства, члени угруповання вносили неправдиві дані до електронних систем Міністерства цифрової трансформації України. Вартість послуг щодо усунення перешкод для перетину кордону оцінювали у 250 доларів. Скільки коштував сертифікат про проведення щеплення, у поліції не повідомили.

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Слідчі кажуть, що організаторами схеми була 50-річна мешканка Софіївської Борщагівки разом з 46- та 53-річними киянами.

Вилучили сотні печаток та тисячі бланків підприємств

Клієнтами центру з підробки документів були як громадяни України, так і іноземці.

Під час обшуків у квартирах фігурантів справи поліцейські вилучили 420 кліше печаток різних компаній, а також 2373 незаповнені бланки фірм та підприємств.

Крім того, у зловмисників знайшли 25 підроблених свідоцтв про вакцинацію фейкові посвідки на тимчесове проживання іноземців та обладнання для виготовлення документів.

Також правоохоронці вилучили мисливський карабін та травматичну зброю і набої.

Діяльність зловмисників кваліфікували як незаконне переправлення осіб через державний кордон, а також підроблення документів.

Правоохоронці перевіряють причетність інших працівників фірми до участі у злочинних схемах.

Фігурантам провадження загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Звісно, якщо суд визнає їх провину.

Дивіться відео з обшуків та затримання угруповання з виготовлення підроблених документів: