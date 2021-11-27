Наскільки застосунок зменшив число фейкових документів про вакцинацію розповів у інтерв'ю 24 каналу керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

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З його слів, понад 90% підроблених COVID-сертифікатів не мають ніяких даних з реєстрів. Це може бути "підроблений папірець, на якому стоять печатки неіснуючого лікаря чи неіснуючої амбулаторії".

Звісно, що шахрайські історії зменшує запровадження COVID-сертифікатів, які містять QR-коди та цей QR-код перевіряється, у ньому є електронні ключі, якими він підписаний,

– сказав Мстислав Банік.

"На жаль, є відсоток випадків, коли лікар вирішує піти на злочин і внести дані (про фейкову вакцинацію в електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ) – 24 канал). Це здебільшого", – зазначи він.

Ляшко анонсував ковідну амністію

Мстислав Банік пояснив: "На підробленому COVID-сертифікаті не написано, що він підроблений в електронному реєстрі. Коректність перевіряє саме ЕСОЗ. Тому якщо за його вимогами дані про вакцинацію внесені правильно, то ЕСОЗ передає їх людині в Дію. Якщо ні – не передає. От і все".

Керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації вказав, що наразі не було випадків, коли від ЕСОЗу надходили дані, що COVID-сертифікат несправжній і в Дії відкликали згенерований сертифікат, але над цим питанням працює Міністерство охорони здоров’я.

Пан Ляшко анонсував певну амністію (ковідну – 24 канал). Насправді все частіше чую про випадки, що коли людина мала підроблений сертифікат, а потім вирішує вакцинуватися. Наразі МОЗ фінально вирішує, який буде план у таких випадках, і дає нам технічне завдання, а ми його реалізовуємо,

– додав він.

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Кримінальна відповідальність за підробку

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував посилити покарання за підробку COVID-сертифікатів. Хочуть, аби порушники несли кримінальну відповідальність.