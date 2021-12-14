Незаконная схема действовала в Киеве. Это крупнейшая в Украине сеть по изготовлению поддельных сертификатов о вакцинации в Украине.

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Схему организовали двое мужчин

По данным следствия, незаконную схему организовали двое киевлян. Также к этой афере были привлечены руководители нескольких больниц и 6 семейных врачей из разных городов Украины.

За деньги врачи вносили данные "клиентов" в электронную систему eHealth, чтобы они могли получить сертификат в сервисе "Дия". Чтобы передать документы врачам, организаторы схемы использовали посредников.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения всем участникам схемы.

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