З'ясувалося, що зловмисниця вимагала чималі хабарі з підлеглих лікарів, а також займалася продажем підробних сертифікатів вакцинації.

За темою У Києві викрили групу лікарів-шахраїв, які торгували "липовими" COVID-сертифікатами

Хочеш працювати – плати

Керівниця медустанови змушувала лікарів відраховувати їй частину зарплати за можливість продовжувати працювати у цій клініці. Розмір "данини" постійно варіювався і залежав від кількості робочих змін медика у конкретному місяці.

Зокрема, вдалося задокументувати вимагання та отримання жінкою 46 тисяч хабаря. Крім того, її затримали на гарячому під час отримання ще 30 тисяч гривень.



Правоохоронці провели обшуки в причетних до оборудки / Фото Київської міської прокуратури



Підозрювані під час обшуків намагалися позбутися мобільних телефонів / Фото Київської міської прокуратури

Оборудка з eHealth

Окрім хабарництва, директорку медзакладу підозрюють в причетності до видачі підробних сертифікатів вакцинації проти COVID-19. Втілювати в життя злочинний план їй допомагали лікар згаданого діагностичного центру, колишня радниця заступника голови КМДА та ексзаступник міністра соціальної політики України.

Угруповання вносило хибні відомості про вакцинацію громадян до системи Helsi.me, однак насправді жодних процедур не здійснювало. За це з охочих придбати підробні сертифікати вимагали по 250 доларів.

У кожного зі зловмисників була своя роль у цій оборудці. Так, двоє спільників шукали можливих "клієнтів" і приймали від них замовлення. Після цього всю інформацію передавали очільниці медустанови. А вже вона передавала складені списки "вакцинованих" лікарю. Зрештою брехлива інформація вносилася до системи і підтягувалася у Дію.



Масштабну корупційну схему викрили в Київському міському дитячому діагностичному центрі / Фото Київської міської прокуратури



В обшуках також брала участь СБУ / Фото Київської міської прокуратури

Позбувалися доказів, як могли

Після викриття схеми правоохоронці провели обшуки вдома та на роботі у підозрюваних. В процесі вони вилучили мобільні телефони, чорновики та копії паспортів громадян України, які купували COVID-сертифікати.

Показово, що перед початком обшуків одна з фігуранток справи викинула мобільний телефон у вікно, а інша вимкнула смартфон і заховала його за шафою.

Зрештою очільницю діагностичного центру затримали. Їй оголосили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у великому розмірі, вчиненному службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб.

Важливо! За вказані злочини передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на 5 – 10 років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 3 роки та конфіскація майна.

Що ж до її трьох спільників, то їх разом із керівницею медустанови підозрюють в несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї. До того ж, це все було здійснено за попередньою змовою групою осіб і призвело до значної шкоди.

За це підозрюваних можуть ув'язнити на 3 – 6 років, а також позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки.