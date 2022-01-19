За даними слідства, зловмисники рекламували свої послуги на різних сайтах та у соцмережах з 2021 року. Вони обіцяли інвесторам купувати за їх гроші криптовалюту та надалі – продати за значно вищу ціну.
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Бажаючих отримати чималі прибутки було чимало. Серед них – кілька іноземців.
Банду очолював 21-річний хлопець
- Зловмисники намагалися удавати, що їх бізнес є успішним. Для цього вони орендували офіс у Києві та створили у ньому кол-центр. Лідером угруповання, як кажуть правоохоронці, був 21-річний киянин.
- Про свої успіхи в роботі з інвесторами члени угруповання розповідали у соцмережах.
- Стати "інвестором" міг кожен бажаючий, але мінімальна сума вкладань становила 11 тисяч гривень.
- Після отримання грошей на електронні гаманці та банківські рахунки зловмисники блокували ошуканих, а гроші нахабно розподіляли між собою.
- За весь час роботи шахраї ошукали десятки людей.
Організатора затримали під час отримання 400 тисяч гривень
Затримали 21-річного очільника банди на гарячому, під час отримання ним 400 тисяч гривень. Згодом правоохоронці затримали 6 інших фігурантів справи.
Під час обшуків у зловмисників вилучили документи, комп'ютерну техніку та документи з доказами незаконної діяльності.
Наразі всім членам банди повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах. Незабаром суд обиратиме їм запобіжні заходи.
Якщо зловмисників визнають винними, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.