По данным следствия, злоумышленники рекламировали свои услуги на различных сайтах и в соцсетях с 2021 года. Они обещали инвесторам покупать за их деньги криптовалюту и в дальнейшем – продать по более высокой цене.

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Желающих получить немалые прибыли было немало. Среди них – несколько иностранцев.

Банду возглавлял 21-летний парень

Злоумышленники пытались сделать вид, что их бизнес успешный. Для этого они арендовали офис в Киеве и создали в нем колл-центр. Лидером группировки, как говорят правоохранители, был 21-летний киевлянин.

О своих успехах в работе с инвесторами члены группировки рассказывали в соцсетях.

Стать "инвестором" мог каждый желающий, но минимальная сумма вложений составляла 11 тысяч гривен.

После получения денег на электронные кошельки и банковские счета злоумышленники блокировали обманутых, а деньги нагло распределяли между собой.

За все время работы мошенники обманули десятки людей.

Организатора задержали во время получения 400 тысяч гривен

Кроме непосредственного обмана инвесторов участники группы также предлагали людям услуги по продаже арбитража трафика – перепродажа ранее купленного на более выгодных условиях. Кроме того, глава группировки якобы ввел еще один вид мошенничества – взыскание с клиентов оплаты комиссии за якобы вывод заработанных средств.

Задержали 21-летнего главу банды с поличным, во время получения им 400 тысяч гривен. Впоследствии правоохранители задержали 6 других фигурантов дела.

Во время обысков у злоумышленников изъяли документы, компьютерную технику и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас всем членам банды сообщили о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах. Вскоре суд будет избирать им меры пресечения.

Если злоумышленников признают виновными, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.