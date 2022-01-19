По данным следствия, злоумышленники рекламировали свои услуги на различных сайтах и в соцсетях с 2021 года. Они обещали инвесторам покупать за их деньги криптовалюту и в дальнейшем – продать по более высокой цене.
Смотрите также "Взломали" сим-карту и набрали кредитов: львовская предпринимательница пострадала от рук мошенников
Желающих получить немалые прибыли было немало. Среди них – несколько иностранцев.
Банду возглавлял 21-летний парень
- Злоумышленники пытались сделать вид, что их бизнес успешный. Для этого они арендовали офис в Киеве и создали в нем колл-центр. Лидером группировки, как говорят правоохранители, был 21-летний киевлянин.
- О своих успехах в работе с инвесторами члены группировки рассказывали в соцсетях.
- Стать "инвестором" мог каждый желающий, но минимальная сумма вложений составляла 11 тысяч гривен.
- После получения денег на электронные кошельки и банковские счета злоумышленники блокировали обманутых, а деньги нагло распределяли между собой.
- За все время работы мошенники обманули десятки людей.
Организатора задержали во время получения 400 тысяч гривен
Кроме непосредственного обмана инвесторов участники группы также предлагали людям услуги по продаже арбитража трафика – перепродажа ранее купленного на более выгодных условиях. Кроме того, глава группировки якобы ввел еще один вид мошенничества – взыскание с клиентов оплаты комиссии за якобы вывод заработанных средств.
Задержали 21-летнего главу банды с поличным, во время получения им 400 тысяч гривен. Впоследствии правоохранители задержали 6 других фигурантов дела.
Во время обысков у злоумышленников изъяли документы, компьютерную технику и документы с доказательствами незаконной деятельности.
Сейчас всем членам банды сообщили о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах. Вскоре суд будет избирать им меры пресечения.
Если злоумышленников признают виновными, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.