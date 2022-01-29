Мошенник размещал объявления на сайтах знакомств, указывая, что он девушка. По этой схеме коварно и выманивал деньги.
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Жертвы покупали билеты и теряли деньги
Переписываясь с жертвой, злоумышленник предлагал вместе пойти в кино, на концерт или в театр. Чтобы купить билеты на событие, отправлял в мессенджере ссылку на фишинговый сайт по продаже онлайн-билетов.
Когда потерпевшие их покупали, то заполняли форму, отмечая реквизиты своих банковских карт. Так злоумышленник получил доступ к персональным данным и частной информации о банковских картах пострадавших. Тогда он с помощью разных платежных систем перечислял деньги на свои счета.
Злоумышленник выманивал деньги преступным путем / Фото Нацполиции
Правоохранители обыскали квартиру мужчины и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты. Возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Последние случаи мошенничества в Украине
- Школьника из Днепра чуть дерзко не обманул мошенник. Он работал по спланированной схеме, от которой может пострадать каждый человек. Сказал, что по ошибке пополнил счет на телефоне и деньги нужно вернуть.
- Также харьковские правоохранители разоблачили группу лиц, которые шантажировали жильцов квартиры. Они требовали у них деньги и угрожали.
- Полицейские Киева задержали участников преступной группировки, которые занимались махинациями, выдавая их под видом инвестирования. Злоумышленники обещали клиентам сверхприбыли, однако фактически только распределяли средства между собой.