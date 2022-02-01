За інформацією сепаратистських медіа, час відтермінування комендантської години вже минув. Саме тому бойовики і відновили заборону.

До теми "Не вірю їм – треба бути напоготові": на Луганщині раптово почалось відносне затишшя

Заборону відновили через "указ" Пасічника

Комендантську годину відновили відповідно до "указу" Ігоря Пасічника – ватажка бойовиків псевдореспубліки на території Луганщини. Її призупинили у період із 23:00 1 жовтня 2021 року до 04:00 1 лютого 2022 року.

Загалом порушення комендантської години на тимчасово окупованих територіях тягне за собою штраф. Мовиться про суму від 500 до 2000 російських рублів. Це 185 – 740 гривень. Також можливі обов'язкові роботи на термін від 20 до 40 годин.

Зауважте! Раніше, коли комендантську годину скасовували, в ОРДЛО посилювали патрулювання вулиць і перевірки мешканців. Людей затримували і доставляли до відділень поліції псевдореспублік для перевірки особистості.

Якщо порушник же випив алкоголь і вийшов на вулицю під час комендантської години, то йому загрожує штраф від 2000 до 5000 російських рублів – від 740 до 1850 гривень. Обов'язкові роботи ж уже на більший на термін – до 100 годин, або адміністративний арешт до 15 діб.

Визнання бойовиків на Донбасі: коротко

Росія впродовж 8 років підтримує та контролює бойовиків на Донбасі. Однак Кремль досі офіційно не визнав республіки.

Ініціативу щодо цього взяли на себе російські комуністи. Вони й почали розробляти відповідний законопроєкт. Документ 19 січня зареєстрували у Держдумі.

Правозахисник припустив, що Росія не піде на визнання бойовиків. За його словами, це винятково інструмент для того, щоб налякати дипломатів та міжнародних партнерів України.

Важливо – Росія хоче офіційно давати зброю бойовикам: дивіться відео