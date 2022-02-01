По информации сепаратистских медиа, время отсрочки комендантского часа уже истекло. Именно поэтому боевики восстановили запрет.

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Запрет возобновили из-за "указа" Пасечника

Комендантский час был восстановлен в соответствии с "указом" Игоря Пасечника – главаря боевиков псевдореспублики на территории Луганщины. Его приостановили в период с 23:00 1 октября 2021 года до 04:00 1 февраля 2022 года.

В общем, нарушение комендантского часа на временно оккупированных территориях влечет штраф. Речь идет о сумме от 500 до 2 тысяч российских рублей. Это 185 – 740 гривен. Также возможны обязательные работы на срок от 20 до 40 часов.

Внимание! Ранее, когда комендантский час отменяли, в ОРДЛО усиливали патрулирование улиц и проверки жителей. Людей задерживали и доставляли в отделения полиции псевдореспублики для проверки личности.

Если нарушитель выпил алкоголь и вышел на улицу во время комендантского часа, то ему грозит штраф от 2 000 до 5 000 российских рублей – от 740 до 1 850 гривен. Обязательные работы уже на больший срок – до 100 часов, или административный арест до 15 суток.

Признание боевиков на Донбассе: коротко

Россия на протяжении восьми лет поддерживает и контролирует боевиков на Донбассе. Однако Кремль еще официально не признал оккупационные республики.

Инициативу по этому поводу взяли на себя российские коммунисты. Они и начали разрабатывать соответствующий законопроект. Документ 19 января был зарегистрирован в Госдуме.

Правозащитник предположил, что Россия не пойдет на признание боевиков. По его словам, это исключительно инструмент для того, чтобы напугать дипломатов и международных партнеров Украины.

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