Соответствующий законопроект анонсировал секретарь российской компартии Казбек Тайсаев в интервью пропагандистскому телеграм-каналу.

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Казбек Тайсаев заявил, что проект закона о признании боевиков на Донбассе уже зарегистрировали и его планируют в ближайшее время принять. Секретарь коммунистов подчеркнул, что Россия будет легализировать своих боевиков на украинской территории так, как сделала это с территориями Грузии – Южной Осетией и Абхазией.

Я уверен, что в ближайшее время мы можем реализовать эту задачу (признание боевиков, – 24 канал),

– заявил Тайсаев.

Кроме того, российский коммунист повторил традиционные мантры российской пропаганды о мифических "фашистах" в Украине, которые якобы "не хотят мира на Донбассе" и традиционно обвинил нашу страну в несоблюдении минских соглашений.

Другие странные заявления российских депутатов

Первые дни 2022 года стали "плодовитыми" для российских депутатов в сфере странных заявлений. Особенно политики из Госдумы отметились комментариями протестов в Казахстане.

Например, депутат от путинской "Единой России" Султан Хамзаев уже успел предложить провести референдум за присоединение Казахстана к России.

Его коллега по партии Олег Матвейчев пошел еще дальше. Он призвал насиловать жен казахских предпринимателей, которым не нравится действующая власть страны.

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