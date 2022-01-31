Об этом рассказал основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский в эфире 24 канала. В частности, нижняя палата парламента России не имеет никаких полномочий признавать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
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В то же время, в России на данный момент не видно никаких усилий, чтобы признавать боевиков. По словам Лисянского, он провел опрос среди некоторых российских чиновников, и они рассказали, что не готовятся к этому.
Поэтому я считаю, что этого не произойдет. Это просто заявление, исключительно инструмент для того, чтобы напугать дипломатов и международных партнеров Украины.
Стоит прочесть Россия в ТКГ оправдывалась за попытки узаконить боевиков на Донбассе
Лисянский предположил, почему Россия не пойдет на признание боевиков: смотрите видео
Вероятное признание боевиков Россией: что известно
- Россия на протяжении восьми лет поддерживает и контролирует боевиков на Донбассе. Однако Кремль еще официально не признал оккупационные республики.
- Инициативу по этому поводу взяли на себя российские коммунисты. Они и начали разрабатывать соответствующий законопроект. Документ 19 января был зарегистрирован в Госдуме. В своем обращении коммунисты даже упомянули Степана Бандеру.
- Госдума уже в феврале рассмотрит проект обращения.
- В Кремле считают, что признание боевиков на Донбассе якобы позволит "защитить народы республик от внешних угроз", а также укрепить стабильность в регионе.
- Кроме того, коммунисты обратились к Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее провести переговоры с руководством Донецка и Луганска, чтобы создать правовую основу межгосударственных отношений и регулировать все аспекты сотрудничества и взаимопомощи.
- Во время заседания Трехсторонней контактной группы 26 января российская делегация пыталась оправдать свои попытки узаконить боевиков на Донбассе.