Путин поручил правительству рассмотреть вопрос. Жителям оккупированных территорий агрессор хочет разрешить подаваться на соцвыплаты и льготы без регистрации на территории России.

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Детальнее о намерениях Путина

Заявления предлагают подавать через российский единый портал государственных и муниципальных услуг. Кроме того, Путин поручил "при необходимости подать предложения по изменению порядка предоставления этих соцвыплат".

Более того, российские власти собираются анализировать "практику реализации активного избирательного права" граждан, не имеющих регистрации по месту жительства на территории страны.

Поручения Путина должны быть рассмотрены до 1 мая. Ответственный за решение глава правительства Михаил Мишустин.

Российские паспорта на Донбассе: что известно

Россия в последние годы активно раздает свое гражданство украинцам, живущим на оккупированном Донбассе.

В 2019 году Путин своим указом упростил процедуру получения российских паспортов. Однако в этих документах не указана регистрация, поэтому получить ее можно только выехав на территорию России.

Украина осуждает эти шаги. Киев призывает другие страны также не признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированных территорий.

По данным СНБО, российское гражданство получило не менее 630 тысяч жителей Донбасса.

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