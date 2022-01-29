Путін доручив уряду розглянути питання. Жителям окупованих територій агресор хоче дозволити подаватись на соцвиплати та пільги без реєстрації на території Росії.
До теми Росія кличе людей з окупованих територій на службу в свою армію
Детальніше про наміри Путіна
Заяви пропонують подавати через російський єдиний портал державних і муніципальних послуг. Крім того, Путін доручив "за необхідності подати пропозиції щодо зміни порядку надання цих соцвиплат".
Ба більше, російська влада збирається аналізувати "практику реалізації активного виборчого права" громадян, які не мають реєстрації за місцем проживання на території країни.
Доручення Путіна мають розглянути до 1 травня. Відповідальний за рішення голова уряду Михайло Мішустін.
Російські паспорти на Донбасі: що відомо
- Росія останніми роками активно роздає своє громадянство українцям, що живуть на окупованому Донбасі.
- У 2019 році Путін своїм указом спростив процедуру отримання російських паспортів. Однак в цих документах не вказана реєстрація, тому отримати її можна лише, виїхавши на територію Росії.
- Україна засуджує ці кроки. Київ закликає інші країни також не визнавати російські паспорти, видані жителям окупованих територій.
- За даними РНБО, російське громадянство отримали щонайменше 630 тисяч жителів Донбасу.
Може бути цікаво – Путін підвищив своїх військових злочинців, InformNapalm: