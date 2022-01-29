Путін доручив уряду розглянути питання. Жителям окупованих територій агресор хоче дозволити подаватись на соцвиплати та пільги без реєстрації на території Росії.

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Заяви пропонують подавати через російський єдиний портал державних і муніципальних послуг. Крім того, Путін доручив "за необхідності подати пропозиції щодо зміни порядку надання цих соцвиплат".

Ба більше, російська влада збирається аналізувати "практику реалізації активного виборчого права" громадян, які не мають реєстрації за місцем проживання на території країни.

Доручення Путіна мають розглянути до 1 травня. Відповідальний за рішення голова уряду Михайло Мішустін.