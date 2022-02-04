Об этом в эфире 24 канала рассказал Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России. По его словам, подобная информация еще раз опровергает российскую пропаганду о Донбассе.

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Цимбалюк: Украина одна на всех

Цимбалюк отметил, что существует мнение, что на Донетчине и Луганщине живут сплошные фанаты Владимира Путина и "Оппозиционной платформы – За жизнь". Однако здравомыслящих людей там более чем достаточно.

Самое главное – только идиоты хотят жить при "русском мире" – при российской оккупации, комендантском часе и портрете Путина,

– подчеркнул журналист.

По его мнению, это важно зафиксировать для того, чтобы осознавать простую вещь – Восток и Запад вместе. "Украина большая. Одна на всех", – подчеркнул Цимбалюк.

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