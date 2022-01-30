Мир кое-что понял. Такое мнение в эфире 24 канала высказал Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России.

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"Они (Мир – 24 канал) теперь видят Путина, а им мерещится Гитлер. Не зря мерещится", – подчеркнул Цимбалюк.

Цимбалюк: Угроза санкций "освежает" Россию

Журналист отметил, что вероятная масштабная атака России еще не началась, но мир уже помогает Украине. Например, это делает Чехия.

В Чехии передали боеприпасы к артиллерийским системам. В них ведут переговоры, чтобы передать Украине 100 тысяч пистолетов. Чехия – маленькая страна по сравнению с Украиной,

– заметил он.

Также, по мнению Цимбалюка, поддерживает украинскую сторону и немецкое правительство. "Можно что-то неладное говорить о Германии, но она на нашей стороне", – подчеркнул журналист.

Угроза санкций очень "освежает" (Кремль – 24 канал). У нас народ так реагирует на угрозу вторжения, а у них не иначе. Там возникает поток желающих "свалить" из России. Никто не хочет, чтобы их детей учили умирать "за Родину". Роман Цимбалюк Журналист

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Помощь Украине от других стран: кратко

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что США предоставили Украине 200 миллионов долларов и летальное вооружение. Это самая большая помощь от американцев с 2014 года.

Великобритания 18 января начали поставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что решение приняли на фоне "угрожающей поведения России"

Также Минобороны Чехии заявляло о готовности оказать Украине военную помощь. Чешское правительство 26 января одобрило поставки Украине 4006 артиллерийских снарядов.

В то же время Германия в дальнейшем полностью исключает поставки летального вооружения Украине. Мол, экспорт оружия в "кризисные регионы" невозможен.

Международная помощь Украине / Инфографика 24 канала