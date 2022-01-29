Такое мнение в эфире 24 канала высказал Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России. По его словам, "российский газ нужен", но немецкие чиновники Кремлем "не куплены".

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Цимбалюк: Германия может скорректировать позицию

Как отметил Цимбалюк со слов коллег-журналистов из Германии, правительство страны всегда будет нацелено на диалог с Россией. Возможное объяснение есть в "историческом комплексе вины".

Немцам в Москве стоит прекращать извиняться за военные действия их дедов, потому что сейчас они извиняются перед современными военными преступниками,

– подчеркнул журналист.

Также, по его мнению, Германия полностью стоит на украинской стороне в вопросе России. Однако им нужно прекратить блокировать поставки вооружения в Украину со стороны НАТО.

Заметьте! В последнем заявлении правительства Германии снова говорилось о том, что страна полностью исключает поставки летального вооружения Украине. Мол, экспорт оружия в "кризисные регионы" невозможен.

"В немцев не стоит бросать камни. Германия может скорректировать свою позицию. Она все же ведет активные переговоры, которые на пользу Украине. Нашу судьбу формируем мы, граждане Украины, а не немцы", – отметил Цимбалюк.

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