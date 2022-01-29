Такое мнение в эфире 24 канала высказал Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России. По его словам, "российский газ нужен", но немецкие чиновники Кремлем "не куплены".
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Цимбалюк: Германия может скорректировать позицию
Как отметил Цимбалюк со слов коллег-журналистов из Германии, правительство страны всегда будет нацелено на диалог с Россией. Возможное объяснение есть в "историческом комплексе вины".
Немцам в Москве стоит прекращать извиняться за военные действия их дедов, потому что сейчас они извиняются перед современными военными преступниками,
– подчеркнул журналист.
Также, по его мнению, Германия полностью стоит на украинской стороне в вопросе России. Однако им нужно прекратить блокировать поставки вооружения в Украину со стороны НАТО.
"В немцев не стоит бросать камни. Германия может скорректировать свою позицию. Она все же ведет активные переговоры, которые на пользу Украине. Нашу судьбу формируем мы, граждане Украины, а не немцы", – отметил Цимбалюк.
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Поставки немецкого оружия в Украину: что известно
- На фоне угрозы полномасштабного вторжения России глава немецкого МИД сообщила, что страна не планирует поставлять оборонительное вооружение Украине. Якобы позиция в январе 2022 года осталась неизменной.
- Министр иностранных дел Украины резко отреагировал на отказ Германии. Дмитрий Кулеба сказал, что украинцы будут помнить об этом "десятилетиями".
- Президент Владимир Зеленский отметил, что если бы Германия имела опасность масштабной российской агрессии, то Украина бы оказала помощь.
- Также министр иностранных дел Германии оскандалилась и заявлением о вступлении Украины в НАТО. Анналена Бербок заявила, что членство Украины в НАТО пока "не актуально".