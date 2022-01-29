Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії. За його словами, "російський газ потрібен", але німецькі чиновники Кремлем "не куплені".

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Цимбалюк: Німеччина може скорегувати позицію

Як зауважив Цимбалюк зі слів колег-журналістів із Німеччини, уряд країни завжди буде націлений на діалог із Росією. Можливе пояснення є в "історичному комплексі провини".

Німцям у Москві варто припиняти вибачатись за воєнні дії їхніх дідів, тому що зараз вони вибачаються перед сучасними воєнними злочинцями,

– наголосив журналіст.

Також, на його думку, Німеччина повністю стоїть на українському боці в питанні Росії. Проте їм потрібно припинити блокувати поставлення озброєння до України з боку НАТО.

Зауважте! В останній заяві уряду Німеччини знову мовилось про те, що країна повністю виключає постачання летального озброєння Україні. Мовляв, експорт зброї у "кризові регіони" є неможливим.

"У німців не варто кидати каміння. Німеччина може скорегувати свою позицію. Вона все ж веде активні перемовини, які на користь Україні. Нашу долю формуємо ми, громадяни України, а не німці", – відзначив Цимбалюк.

Пряма трансляція Романа Цимбалюка: дивіться повне відео

Постачання німецької зброї в Україну: що відомо