Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії. За його словами, "російський газ потрібен", але німецькі чиновники Кремлем "не куплені".
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Цимбалюк: Німеччина може скорегувати позицію
Як зауважив Цимбалюк зі слів колег-журналістів із Німеччини, уряд країни завжди буде націлений на діалог із Росією. Можливе пояснення є в "історичному комплексі провини".
Німцям у Москві варто припиняти вибачатись за воєнні дії їхніх дідів, тому що зараз вони вибачаються перед сучасними воєнними злочинцями,
– наголосив журналіст.
Також, на його думку, Німеччина повністю стоїть на українському боці в питанні Росії. Проте їм потрібно припинити блокувати поставлення озброєння до України з боку НАТО.
"У німців не варто кидати каміння. Німеччина може скорегувати свою позицію. Вона все ж веде активні перемовини, які на користь Україні. Нашу долю формуємо ми, громадяни України, а не німці", – відзначив Цимбалюк.
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Постачання німецької зброї в Україну: що відомо
- На тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії очільниця німецького МЗС повідомила, що країна не планує постачати оборонне озброєння Україні. Нібито позиція в січні 2022 року залишилась незмінною.
- Міністр закордонних справ України різко відреагував на відмову Німеччини. Дмитро Кулеба сказав, що українці пам'ятатимуть про це "десятиліттями".
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що якби Німеччина мала небезпеку масштабної російської агресії, то Україна б надала допомогу.
- Також міністерка закордонних справ Німеччина оскандалилась і заявою щодо вступу України в НАТО. Анналена Бербок заявила, що членство України в НАТО поки "не на часі".