Про це в ефірі 24 каналу заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, варто й далі рухатися вперед.

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Стефанішина: Використовують один аргумент

На думку Стефанішиної, вступ України в НАТО можливий за різними сценаріями. Жоден зі сценаріїв не є простішим. "Це історична формула, яка складається для кожної країни, яка стає членкинею НАТО, ЄС або 2 об'єднань одразу", – додала вона.

У НАТО 30 столиць і коли ми говоримо з кожною щодо членства України в НАТО, переважна більшість скептичних країн використовує один аргумент – ніхто не хоче дратувати Володимира Путіна,

– наголосила віцепрем'єр-міністерка.

Мовляв, членкині НАТО хочуть дратувати не Росію, а конкретно главу Кремля. "Ми не можемо ухвалити рішення (про вступ України в НАТО – 24 канал), тому що роздратуємо Путіна. Власне тоді ми не зможемо вас захистити за 5 статтею", – припустила Стефанішина аргументи держав-союзниць Північноатлантичного альянсу.

Повне інтерв'ю зі Стефанішиною: дивіться відео

Вступ України в НАТО: останні заяви