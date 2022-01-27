Росія вирішила так помститись Україні за те, що наша країна дозволила собі отримати допомогу від Великої Британії, США та інших західних держав. Про підготовку постачання зброї бойовикам заявив перший заступник голови ради Росії Андрій Турчак.

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Слова підтвердили в "Єдиній Росії"

Пізніше ці слова також підтвердив голова фракції "Єдиної Росії" в Держдумі Володимир Васильєв, який розповів, що його партія звернеться до Путіна з проханням надати зброю бойовикам.

Водночас Васильєв у звичному стилі російської влади знущально заявив, що Росія постачатиме зброю на Донбас винятково для захисту російських громадян.

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Нічого нового не сталося

Однак російський депутат не пояснив, що саме російські громадяни роблять на території іншої країни і чому там, де Росія нікого не намагається захищати – немає війни і ніхто не гине внаслідок бойових дій.

Насправді як чудово розуміють усі, хто хоч трохи знайомий із реальною ситуацією на Донбасі, з військового погляду нічого нового не сталося. Росія й так постачала бойовикам озброєння всіх видів із початку бойових дій.

За прикладами далеко ходити не треба: про злощасний російський ЗРК "Бук", з якого збили малазійський Boeing, знає вже весь світ.

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Неодноразово фіксували на непідконтрольній території також інші види російської зброї та техніки, які в Україну ніколи не завозили. Отже, не могли бути захоплені в українських військових чи на військових складах.

Політичні зміни – величезні

З політичного погляду, зміни – величезні. У випадку, якщо Кремль реально почне офіційне постачання зброї бойовикам, Росія офіційно стане стороною конфлікту і вже в жодному вигляді не зможе вважатися посередником, на роль якого зараз претендує.



Росія показує, що жителі Донбасу для неї – витратний матеріал / Фото Getty Images

Відтак про виконання мінських угод можна буде забути остаточно. Крім того, не зрозуміло, на яких підставах взагалі можуть бути здійснені такі постачання зброї незаконним збройним формуванням?

Подобається це комусь чи ні, країни НАТО передають озброєння офіційній владі країни, яку легітимно обрали та визнала вся світовою спільнотою.

А от бойовиків не визнали жодною країною світу, зокрема самою Росією. З погляду міжнародного права, вони є бандформуваннями, які виступають проти чинного конституційного ладу.

Заради хворобливих мрій Путіна

Своїми діями Росія не тільки заводить ситуацію на Донбасі у глухий кут і робить її нерозв'язною. Вона вкотре демонструє, що жителі Донбасу для Москви – просто витратний матеріал, який росіяни й надалі підставлятимуть під обстріли заради задоволення хворобливих мрій Путіна про власну велич.

Адже постачання зброї на Донбас лише посилить ескалацію в цьому регіоні. У разі загострення під снаряди знову потраплять російськомовні мешканці Донецької та Луганської областей з обох боків лінії фронту, яких Росія нібито і захищає.

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Втім, як ми вже неодноразово мали змогу переконатися з 2014 року, цими людьми російське керівництво жертвує без жодних вагань. І використовує їх лише як ширму для приховування власних агресивних прагнень.