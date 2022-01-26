Адже на державу-агресорку точно тиснутимуть. Про це в ефірі на 24 каналі розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
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Росія працює над визнанням бойовиків
За його словами, Росія активно працює над визнання так званих "республік" на Сході України. Вони вже здобули частково міжнародне визнання.
Для мене не запитання, піде чи не піде (на такий крок – 24 канал). Для мене запитання – коли. Я погоджуюсь, що це питання тиску,
– наголосив Краєв.
Він зауважив, що відповідне запитання ставлять і на нормандському форматі, і на інших переговорних майданчиках.
Путін чекає найвигідніший момент
Путіну, як і у випадку із політичною окупацією Білорусі, із реакцією на події в Казахстані, хоче виробити найбільш вигідний момент для стрімких дій, зокрема для запущення "маховика".
Його залучать не лише на внутрішньому рівні, а й для визнання на міжнародному рівні. До цього треба долучити інші держави. Це питання треба поставити в ООН, в Парламентській асамблеї міжнародних організацій. Для мене залишається питання, коли підійде той момент, коли нам потрібно буде розв'язувати цю задачу.
Водночас окупаційні війська продовжують поширювати агресію, але Росія не визнає це. Мовляв, їхні війська не зайшли на територію України, значить, Путін – "чистий" і є "миротворцем".
"Він (глава Кремля – 24 канал) може продовжувати тему про те, що він не причетний до війни. І, на жаль, може наразі залишатися в тіні", – додав Краєв.
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Росія може визнати бойовиків
- Загалом Кремль не спішить визнавати бойовиків, попри докази контролю Росії на Донбасі. Однак у Думу внесли законопроєкт з відповідним проханням до Путіна.
- У Держдумі вважають, що цей документ – провокативний та невчасний. Там вважають, що визнання бойовиків стане перешкодою для перемовин із Заходом.
- Експерти вважають, що Росія все ж не наважиться на такий крок. Однак якщо Путін покаже "слабкість", то "заб'є цвях у свою труну".